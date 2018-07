Teixeira segue no comando da CBF, mas deve pedir licença médica

Teixeira tem um histórico de problemas cardíacos e passou por uma crise de diverticulite no ano passado.

"Ele falou que houve muito rumor da saída dele para pouca verdade e dissipou qualquer dúvida. Ele fica", disse à Reuters o presidente da Federação do Ceará, Mauro Carmélio.

"Ele pode sair para resolver o problema de saúde que está tendo. Uma licença para tratamento médico e deixou aberta essa possibilidade, mas não abandona a CBF", acrescentou ele, sem especificar qual seria o problema.

Um outro presidente de federação que esteve na reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, confirmou a provável licença temporária de Teixeira. "Ele não está bem de saúde e vai precisar de tratamentos médicos. Só não disse quando deve sair", declarou a fonte, sob condição de anonimato.

A assembleia extraordinária da CBF reuniu os presidentes das 27 federações para discutir o estatuto da entidade. Poucas medidas novas foram tomadas e o artigo mais importante que trata de sucessão na entidade foi mantido.

Em caso de licença temporária da CBF, Teixeira pode indicar um dos cinco vice-presidentes regionais para ocupar a vaga. Já em caso de saída permanente, assumiria o vice-presidente mais velho da entidade, José Maria Marin, de 79 anos, e ligado ao futebol de São Paulo.

Nesta quarta-feira, os presidentes de federação aprovaram uma emenda ao estatuto que prevê que em caso de ausência de um vice-presidente regional uma eleição será convocada para a escolha do suplente.

"O estatuto não foi alterado porque isso poderia ser interpretado de uma outra forma e com outro objetivo. Permanece como vinha antes. Apenas foi inserido um parágrafo no assunto sobre vacância que versa sobre o preenchimento do cargo de vice-presidente", declarou o presidente da Federação de Futebol do Rio, Rubens Lopes, porta-voz dos federados.

Ele e o presidente de Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina lideraram um movimento antes da assembleia para que se alterasse o estatuto, permitindo a convocação de novas eleições em caso de saída temporária de Ricardo Teixeira.

"Aqui houve por unanimidade um apoio total e irrestrito ao presidente Ricardo para que ele continue seu mandato naturalmente", declarou o representante carioca. "Não se cogitou em nenhum momento uma saída dele da presidência. Ele tem respaldo e aval de todos nós", finalizou.

Nas últimas semanas, surgiram rumores sobre uma possível saída de Teixeira da CBF e do comitê organizador da Copa do Mundo de 2014, do qual ele também é presidente.

O dirigente de 64 anos, que preside a CBF desde 1989, é alvo de denúncias de irregularidades e estaria sendo pressionado pela Fifa e pelo governo federal a deixar o comando do futebol brasileiro.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)