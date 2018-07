Televisão espanhola flagra Neymar empurrando zagueiro do Granada

A TV espanhola flagrou a discussão ríspida entre Neymar e o zagueiro português Vezo, após a vitória por 1 a 0 do Barcelona sobre o Granada no sábado. Nas imagens do programa El chiringuito de Jugones, Neymar aparece xingando Vezo nos minutos finais da partida, indicando que queria resolver a situação no vestiário.

No fim do jogo, o zagueiro do Granada provoca o craque do Barça e faz o mesmo sinal. Neymar se irrita e empurra Vezo escada abaixo. O brasileiro é contido por André Gomes e um membro da comissão técnica do Barcelona. A confusão começou durante a partida, quando Vezo se estranhou com o brasileiro após Neymar cometer uma falta dura em outro jogador do Granada.