Teliana vence também nas duplas no Torneio de Bastad Após estrear com vitória na chave de simples, Teliana Pereira repetiu o desempenho nas duplas no Torneio de Bastad, na Suécia. Ao lado da colombiana Mariana Duque-Marino, ela superou as locais Sofia Arvidsson e Johanna Larsson por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 10/5.