'Tem 14 retranqueiros piores que eu', diz Mano Menezes

Mano Menezes não se mostrou abalado com os protestos da torcida nesta sexta-feira no CT do Corinthians. O técnico disse que já está acostumado com as críticas ao seu trabalho. "Eles repetem os adjetivos com uma falta de criatividade impressionante", afirmou.

Sete integrantes da organizada Camisa 12 vieram ao CT. Eles pediram a saída do treinador, que foi chamado de "retranqueiro". O técnico rebateu com os números do time no Campeonato Brasileiro. "O Corinthians não é uma equipe extremamente ofensiva, mas tem a quinta melhor produção em gols do Campeonato Brasileiro. Tem 14 retranqueiros piores do que eu", disse Mano.

Neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians marcou 29 gols. Ao lado do Santos, tem o sexto melhor ataque da competição. Por outro lado, o time de Mano Menezes é a equipe que mais empatou (10 vezes) e, por isso, está fora do G-4 da tabela.

Mano afirmou que criticar técnico é algo cultural no Brasil. "O técnico é sempre o escolhido como culpado. Se perde pênalti, falha quando toma gol, qualquer coisa, o técnico sempre fica com a maior parte. Quando o time joga bem, como jogou no domingo, os jogadores recebem os elogios porque estava tudo muito bem."

Neste domingo, o Corinthians vai à Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. O volante Ralf é o único desfalque - suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique será seu substituto.