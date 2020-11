'Tem a idade do meu pai, mas faz a diferença', diz jovem atacante do Milan sobre Ibrahimovic

Ibrahimovic tem 39 anos, mas segue sendo importante para qualquer time em que atue. Esse tipo de reconhecimento está presente também entre os colegas do sueco no Milan, como o jovem atacante Brahim Díaz demonstrou ao admirar a vitalidade do centroavante.

"Tem a mesma idade do meu pai, mas continua fazendo a diferença. Ibrahimovic mostra que não existe idade no futebol. Temos uma excelente ligação, ele me dá bons conselhos e nos entendemos bem", disse Díaz, que tem 21 anos e está no clube italiano emprestado pelo Real Madrid.

Díaz ainda deu detalhes sobre como é a mentalidade que o Ibra passa aos outros jogadores do Milan. "Ele é um vencedor. Ficar perto dele não adianta, você sempre tem que trabalhar mais com ele. Ele me fala 'ainda não acabou, agora você tem que fazer o abdômen comigo'. Ele exige muito, você sempre melhora", relatou.

Após as sete primeiras rodadas do Campeonato Italiano, o Milan lidera o torneio com 17 pontos, sendo que teve cinco vitórias e, nas últimas duas partidas, dois empates. O Sassuolo é o vice-líder,com 15. Atual octampeã italiana, a Juventus está na quinta colocação com 13 pontos.