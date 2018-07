Temendo perder Bale, Tottenham contrata meia belga

Chadli passou por exames médicos nesta sexta e deve estrear no amistoso de pré-temporada diante do Monaco, no próximo dia 3. Presença constante nas convocações para seleção belga, o jogador deixou as categorias de base do Standard Liège para ir à Holanda ainda jovem, e lá passou por MVV e AGOVV Apeldoorn antes de chegar ao Twente.

O jogador seria uma alternativa caso o Tottenham não consiga segurar Gareth Bale, destaque das últimas temporadas, que tem sido cobiçado pelo Real Madrid. Chadli é o segundo reforço do clube inglês nesta janela para transferências. O primeiro foi o volante brasileiro Paulinho, que estava no Corinthians.