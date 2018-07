Palmeiras pede que torcedores evitem vandalismo em Itaquera

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira um comunicado no site oficial do clube em que pede para os torcedores que vão ao Itaquerão neste domingo para o clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, se comportarem e evitarem quebrar as cadeiras do estádio rival, como aconteceu no jogo pelas semifinais do último Paulistão.

Na ocasião, foram danificadas 900 cadeiras, que fez com que o clube tivesse que pagar R$ 300 mil para arcar com as despesas. O temor do clube, mais do que o prejuízo financeiro, é com a possibilidade de poder ser julgado pelo STJD e ser suspenso com a perda de mando de jogos.

"Solicitamos a todos os torcedores que comparecerão à Arena Corinthians na partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015, o cuidado necessário com as cadeiras e outras benfeitorias do Estádio, a fim de não prejudicar o Palmeiras financeira e desportivamente, em razão do risco de perda de mando de jogo e condenação a pagamento de multa, que pode alcançar até R$ 100.000,00", alerta o Palmeiras.

Os 1.800 ingressos para os palmeireneses custam R$ 200, mas os torcedores poderão adquirir as entradas por R$ 100. As vendas acontecem nas bilheterias do Pacaembu até sábado, às 17 horas.