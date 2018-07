Temer chega a Chapecó para prestar homenagem a familiares de vítimas

O presidente da República, Michel Temer, acaba de chegar ao aeroporto de Chapecó. Ele participará da Cerimônia de Honras Fúnebres em homenagem às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia.

Temer vai entregar às famílias das vítimas a Medalha da Ordem do Mérito Desportivo como reconhecimento do governo federal e do povo brasileiro pelos serviços prestados ao País por todos os que estavam naquele voo. A Medalha da Ordem do Mérito é um reconhecimento do governo federal e do povo brasileiro pelos serviços prestados ao País por todos os que estavam naquele voo.

A entrega está prevista para as 9h30. A chegada de avião com os corpos dos atletas mortos no acidente aéreo está prevista para as 10h. Como chove desde cedo na região de Chapecó, a organização não descarta novos atrasos.

Por volta das 8h30, chegaram ao aeroporto o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o segundo, o ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, e o secretário geral da CBF, Walter Feldman.

A cerimônia estava originalmente prevista para as 8h, mas sofreu atraso por conta da saída atrasada do voo que está levando os atletas.