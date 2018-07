Temer envia mensagem à Colômbia para agradecer por trabalho de resgate às vítimas

O presidente Michel Temer enviou mensagens oficiais às autoridades colombianas para agradecer pelo trabalho de resgate e pela solidariedade prestada às vítimas do acidente com a aeronave que transportava a equipe do Chapecoense e jornalistas brasileiros, na madrugada de terça-feira, próximo à cidade de Medellín.

As correspondências oficiais foram enviadas ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ao governador do Departamento de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, e ao prefeito da Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

Na mensagem a Santos, Temer agradeceu "à Colômbia pelo profissionalismo na busca e no resgate das vítimas do acidente". No texto, o presidente mencionou à emoção causada no Brasil "com as múltiplas manifestações de solidariedade dos torcedores e jogadores do Atlético Nacional, da gente de Medellín, dos colombianos em todo o país".

Ao governador de Antioquia, Temer disse que, "da cerimônia de homenagem que teve lugar no Estádio Atanásio Girardot às mensagens pessoais que recebemos de cidadãos comuns, guardaremos na memória, para sempre, inúmeras expressões da grandeza e da generosidade do povo colombiano".

Por fim, o presidente transmitiu ao prefeito a mensagem de que "a cidade de Medellín oferece-nos inesquecível lição de humanidade: mais do que apoiar, com presteza e dedicação, os sobreviventes e os familiares dos mortos, sua gente une-se incondicionalmente a nossa dor".