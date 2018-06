Temer exibe otimismo com Brasil na Copa: 'Não vamos nos impressionar, foi 1 a 1'

O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta segunda-feira que está otimista com o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, apesar do placar considerado decepcionante para os torcedores do time nacional no jogo de estreia, realizado no último domingo, em Rostov, na Rússia.

"O Brasil está no jogo, não vamos nos impressionar, foi 1 a 1. Brasil no jogo até o final", disse Temer sobre o empate com a Suíça no confronto que fechou a primeira rodada do Grupo E do Mundial. No outro duelo que abriu esta chave da competição, a Sérvia derrotou a Costa Rica por 1 a 0, também no último domingo, na cidade de Samara.

Temer assistiu à partida da seleção brasileira com a família e aliados no Palácio do Jaburu, em Brasília. O presidente falou rapidamente nesta segunda com a imprensa sobre o assunto após participar da reunião de cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai.

O Brasil voltará a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira, quando encara a Costa Rica, às 9 horas (de Brasília), em São Petersburgo. No mesmo dia, sérvios e suíços se enfrentarão em Kaliningrado, às 15 horas, no duelo que fechará a segunda rodada do Grupo E do torneio realizado na Rússia.