Temer lamenta a morte de Carlos Alberto Torres: 'Exemplo de garra'

O presidente da República, Michel Temer, manifestou-se pelas redes sociais nesta terça-feira para lamentar a morte do ex-lateral-direito Carlos Alberto Torres, que faleceu de manhã vítima de um enfarte. "Carlos Alberto Torres foi exemplo de garra e liderança. Lamento a morte do capitão do tricampeonato mundial conquistado pelo Brasil."

Já o site oficial da Fifa dá destaque ao falecimento do ex-jogador e republica um perfil de Carlos Alberto Torres, definido como "brilhante". "Apesar de ser um jogador de muitos atributos e qualidades, Carlos Alberto Torres será sempre lembrado como o capitão do Brasil que ganhou o terceiro título mundial do país na Copa do Mundo de 1970, no México", diz o texto.

Carlos Alberto Torres foi exemplo de garra e liderança. Lamento a morte do capitão do tricampeonato mundial conquistado pelo Brasil. — Michel Temer (@MichelTemer) 25 de outubro de 2016

Mesmo órgãos sem relação direta com o 'Capita' prestaram homenagem. O Twitter oficial dos Jogos Olímpicos escreveu que este é "um dia muito triste para o esporte" e que "Carlos Alberto Torres vai estar para sempre no coração e na lembrança". O Manchester City demonstrou, também pelo Twitter, o seu "respeito" após a notícia da morte do "legendário" capitão Carlos Alberto.