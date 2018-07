'Temos a chance de colocar uma mão no título', projeta técnico da Juventus

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, demonstrou grande expectativa pelo clássico deste sábado contra o Torino, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, às 15h45 (horário de Brasília). "Dérbis são sempre jogos importantes, mas este será duplamente importante porque temos a chance de colocar uma mão no título com uma vitória", disse o técnico, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O eventual primeiro lugar neste ano daria à Juventus a maior sequência de títulos da história da primeira divisão do Campeonato Italiano. Atualmente, o clube, que já tinha levado cinco títulos seguidos de 1931 a 1935 e repetiu a dose de 2012 a 2016, divide o recorde com a Internazionale (campeã de 2006 a 2010) e com o Torino (que levou cinco títulos seguidos de 1943 a 1949).

"Ter chegado onde chegamos não foi fácil e os próximos dias serão muito movimentados. Temos que nos aproximar dos nossos objetivos com muito entusiasmo porque não é todo ano que esse tipo de coisa acontece", ressaltou o técnico, que pode garantir o sexto título consecutivo da equipe neste fim de semana.

Com 84 pontos, a Juventus lidera o torneio e tem nove pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a Roma. Assim, assegura o troféu com três rodadas de antecedência se bater o Torino e a Roma não vencer o Milan, no domingo. A Juventus abriria, desta forma, 12 pontos sobre o segunda colocada diante de apenas nove pontos em disputa nas rodadas seguintes.

Logo após o clássico, a Juventus terá outro jogo decisivo pela frente. O time tenta garantir a classificação para a final da Liga dos Campeões no jogo de volta da semifinal contra o Monaco, na próxima terça, às 15h45. A primeira partida terminou com vitória do time italiano por 2 a 0, fora de casa.