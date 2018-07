Temos boas opções se Diego Costa não for ao Mundial, diz técnico da Espanha

MADRI - O técnico da seleção da Espanha, Vicente del Bosque, espera que o atacante Diego Costa se recupere de sua lesão muscular na perna a tempo de ir à Copa do Mundo no Brasil, mas acredita que os atuais campeões do Mundo e da Europa possuem boas opções para substituí-lo.

O jogador brasileiro, que joga pelo Atlético de Madri, sofreu sucessivas lesões nas últimas semanas, sendo obrigado a deixar o campo logo aos nove minutos do primeiro tempo durante a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no sábado.

"Ele tem uma lesão muscular e estamos atentos à sua recuperação para decidir no último momento", disse Del Bosque a uma rádio local na noite de segunda. "Não é um capricho, pois temos até o dia 2 para dar a lista dos 23 e não há necessidade de nos precipitarmos", acrescentou. "Espero que ele esteja (no elenco), mas temos bons substitutos."

Se Diego Costa não tiver condições de estar no Brasil para o Mundial em junho, Del Bosque tem vários jogadores com perfil similar à sua disposição, como Fernando Torres, Álvaro Negredo e Fernando Llorente. Além de Diego Costa, o meia Jesús Navas e o lateral-direito Juanfran também são motivo de dúvida devido a lesões, e Del Bosque já chamou Gerar Deulofeu caso Navas não se recupere a tempo.

A Espanha joga um amistoso antes do Mundial contra a Bolívia em Sevilha, na sexta, após o qual os jogadores do Atlético de Madri e Real Madrid se juntam à equipe.