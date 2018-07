'Temos de dar uma resposta à torcida e a nós mesmos', diz Osorio

A partida desta quinta-feira, contra o Ceará, pela Copa do Brasil, no Morumbi, transformou-se em um momento de afirmação do São Paulo na temporada depois da derrota para o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Carlos Osorio afirmou que é o momento de dar uma resposta após a derrota por 3 a 0 que tirou a invencibilidade da equipe em casa no Campeonato Brasileiro.

"Para muitos, é um jogo com vitória automática. Temos de dar uma boa resposta a nossa torcida, a nossa gente e a nós mesmos", afirmou o colombiano em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

O rodízio de atletas vai continuar e, por isso, Osorio deu poucas pistas sobre a escalação. Ele afirmou que Luis Fabiano e Rodrigo Caio, recuperados de lesão, e Luiz Eduardo, que estava suspenso, podem voltar ao time. Rogério Ceni está fora e será substituído por Renan Ribeiro. Osorio negou que o jogo seja uma "barbada".

"É um jogo muito perigoso, por isso acho que temos que colocar em campo um time muito forte para que não aconteça nada similar do que ocorreu contra o Goiás", disse o técnico.

A derrota para o Goiás ainda ecoa no Morumbi e, na opinião de Osorio, serviu como aprendizado. "Quando eu trato de dar oportunidade a todos do elenco, você corre riscos dentro do jogo, tem o risco de não conseguir o resultado, como na última partida. Para esse novo desafio, vou tratar de colocar em campo o melhor time possível", disse o treinador.