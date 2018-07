'Temos de jogar como na ida', diz Robben no Bayern de Munique

A expressiva goleada por 4 a 0 no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, na Alemanha, não ilude os jogadores do Bayern de Munique antes do duelo de volta com o Barcelona, marcado para esta quarta-feira, no Camp Nou. Tendo em vista o poderio do rival, principalmente quando joga em casa, o atacante Arjen Robben afirmou nesta terça que a equipe alemã precisa atuar com a mesma intensidade exibida na primeira partida deste mata-mata.

"Queremos chegar à final e para isso temos de jogar como no jogo de ida, nada menos do que isso", ressaltou o jogador holandês, autor de um golaço nos 4 a 0 na semana passada, antes de exaltar a capacidade de reação da equipe espanhola.

"O maior erro que podemos cometer é pensarmos que já estamos na final. Se há um time capaz de reverter um 4 a 0, esse é o Barcelona. Talvez tenhamos que estar mais concentrados ainda desde o primeiro minuto do que no jogo de ida", completou.

O meio-campista Bastian Schweinsteiger, por sua vez, destacou nesta terça-feira que o Barcelona estará "com o orgulho ferido" depois do duelo de ida da semifinal e prevê um rival "muito perigoso" neste confronto de volta.

"Está claro que, pelo resultado na ida, abrimos uma porta, mas ainda não passamos por ela. Vai ser uma partida difícil de resistir. São poucos os times que têm resistido no Camp Nou", lembrou, para em seguida alertar: "Temos uma boa oportunidade (de ir à final), estamos concentrados e veremos o que poderá acontecer. O Barcelona é capaz de fazer uma grande partida e temos de estar atentos".