'Temos de jogar pelo futuro', diz Maycon sobre renovação no Corinthians

Depois de apostar em Maycon, 19 anos, e Guilherme Arana, 20 anos, na campanha do título paulista, o Corinthians vai continuar confiando nas categorias de base no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, diante do Atlético-GO, fora de casa, o zagueiro Pedro Henrique será titular da zaga ao lado de Pablo. O defensor de 21 anos terá uma sequência de jogos após a lesão de Balbuena, que deverá ficar um mês fora da equipe.

"É dar sequência no trabalho, venho trabalhando firme e forte para dar conta do recado. Meus companheiros, o Fábio (Carille, técnico do Corinthians), dão muita confiança para no futuro brigar por uma vaga de titular", disse o jovem zagueiro em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Maycon afirma que a oportunidade dada às categorias de base é um momento único na história recente do clube. "Estamos tendo uma oportunidade que muitas gerações não tiveram. A oportunidade era para poucos jogadores", diz o meia corintiano.

Para Maycon, o bom desempenho no Campeonato Brasileiro vai garantir a continuidade do apoio às categorias de base. "Agora estamos conseguindo corresponder, tivemos um título importante no primeiro semestre. Isso tudo é fruto de um trabalho que fazemos lá na base. Se não conseguirmos demonstrar nosso valor, capaz de o Corinthians não abrir portas de novo à base. Temos de jogar por nós e pelo futuro", afirma.