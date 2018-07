'Temos de melhorar muito para conseguir a vaga', avalia Muricy

O técnico Muricy Ramalho reconheceu a superioridade do Corinthians na vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, mas criticou duramente a atuação do São Paulo. "Temos de melhorar muito para conseguir a vaga. Nosso time tem técnica, mas não tem penetração. Isso vale para qualquer campeonato. É preciso entrar mais na área e agredir o adversário. Fizemos muito pouco", lamentou o treinador.

O São Paulo teve muitas dificuldades no início do jogo, principalmente nos primeiros 15 minutos quando foi sufocado e praticamente não passou a linha de meio-campo. Só melhorou a partir do final do primeiro tempo. Mesmo assim, só incomodou o rival nos escanteios. "Nós tivemos apenas um teste contra o Santos e o time não foi bem. Por isso, decidi mudar um pouco, mas não deu resultado. Colocamos dois atacantes mais a chegada do Ganso, mas não surtiu efeito", disse Muricy.

O treinador também decidiu escalar Michel Bastos como lateral, sacando Reinaldo da equipe. No meio, Maicon ganhou o lugar. Embora o time estivesse equilibrado, faltou poder ofensivo. O time voltou a mostrar o problema que o treinador havia identificado nos primeiros jogos da temporada.

Na sequência da Libertadores, o time vai fazer duas partidas em casa. A primeira será dia 25, contra o Danubio, teoricamente, o time mais fraco da chave e, em seguida, o San Lorenzo, atual campeão do torneio.