'Temos de melhorar nessa reta final', diz santista Lucas Lima

Apesar de o Santos ter completado o sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro (quatro derrotas e dois empates), o meia Lucas Lima aprovou a atuação da equipe no empate por 1 a 1 contra o Atlético-PR na nesta quarta-feira na Arena da Baixada. "Fizemos uma boa partida. Viemos para vencer, mas não conseguimos. Mas não perdemos também. Podíamos ter matado o jogo, mas aconteceu. Agora é seguir em frente", disse o meia.

Por outro lado, o meia, que teve atuação razoável no empate, alerta que a equipe precisa melhorar na reta final do Campeonato Brasileiro. santista. "Temos que melhorar nessa reta final de campeonato", acrescentou.

O atacante Robinho, autor do gol santista, dedicou o tento para sua família. "Dedico o gol para minha esposa, que está grávida do nosso terceiro filho. O importante é que nasça com saúde", afirmou após o gol.

Agora, o Santos terá um clássico pela frente para tentar acabar com o jejum de vitórias. No próximo domingo, em Cuiabá, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe vai enfrentar o São Paulo.