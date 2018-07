'Temos de tirar alguma vantagem do 1º jogo', diz Tite sobre Copa do Brasil

SÃO PAULO - O técnico Tite alertou nesta terça-feira para a importância de conseguir "alguma vantagem" no primeiro jogo do confronto com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontece na noite desta quarta, no Pacaembu, em São Paulo. Assim, o Corinthians terá mais tranquilidade para decidir a classificação na volta, marcada para o dia 23 de outubro, em Porto Alegre.

"Temos de tirar alguma vantagem do primeiro jogo. É vencer sem tomar gols, só vencer ou um terceiro estágio, empate sem gols. Queremos jogar os outros noventa minutos com dois resultados a favor", afirmou Tite, ao comentar sobre o confronto com o Grêmio.

Durante entrevista coletiva, Tite também descartou a tese de que a Copa do Brasil passou a ser a única chance corintiana de garantir vaga na Libertadores de 2014. Ele entende que o time ainda pode se classificar pelo Brasileirão, apesar da má fase no campeonato.

O Corinthians já soma seis rodadas sem vitória no Brasileirão, o que o deixou em 11º lugar, com 31 pontos - está oito atrás o quarto colocado Grêmio, que hoje ficaria com a última vaga para a Libertadores. "É cedo para falar isso (de que o time já está fora da disputa por um lugar no G4), a Libertadores está aberta no Brasileiro, o campeonato vai dar muita oscilação", prevê Tite.

Sobre a escalação para enfrentar o Grêmio, Tite disse que ainda dependia do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que acontece na noite desta terça-feira, no qual os atacantes Emerson e Romarinho podem ser suspensos pela expulsão no duelo com o Luverdense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Se escapar de punição, Emerson será o titular.

Assim, a provável escalação corintiana para encarar o Grêmio tem Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Maldonado, Douglas e Danilo; Guerrero e Emerson.