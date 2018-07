'Temos de vencer tudo agora', admite José Maria Marin

O Brasil enfrenta nesta quarta-feira a Turquia, no penúltimo amistoso do ano e num processo de reconstrução de um time depois do vexame da Copa do Mundo. Mas, para a CBF, a recuperação da imagem e prestígio da seleção passa por vencer "tudo e todos" a partir de agora.

Ao Estado, o presidente da CBF, José Maria Marin, demonstrou otimismo com o novo time de Dunga e seu plano. "É um ótimo grupo, de grandes talentos", declarou. Sobre os próximos objetivos para começar a apagar a imagem da Copa, Marin deixa claro que, a partir de agora, só vencendo "tudo" é que a seleção se reabilitará.

"Precisamos vencer a Copa América e precisamos vencer tudo o que disputarmos", disse o cartela, em Istambul. "Precisamos vencer todos", insistiu.

O treinador Dunga sabe da necessidade de vencer e destacou como foi importante a vitória sobre a Argentina por 2 a 0 depois da Copa do Mundo. "Era a primeira taça que estava em jogo e foi importante ganhar", declarou.

Se nos primeiros dois jogos do time de Dunga, em agosto, o clima era ainda de mal-estar, nesta semana na Turquia as perguntas da imprensa estrangeira já não faziam mais referência à derrota para a Alemanha na Copa. "O clima está melhor", admitiu Willian, do Chelsea.

TESTES

Para a partida de hoje em Istambul, Dunga foi obrigado pela CBF a não convocar os jogadores que atuam no Brasil. Ele acabou aproveitando a oportunidade para testar alguns atletas que estão na Europa, como Luis Adriano e Roberto Firmino.

Em sua coletiva de imprensa às vésperas do jogo, ele avisou: ninguém tem lugar garantido na seleção e seu objetivo é o de criar uma concorrência interna entre os jogadores por cada vaga.

Ao entrar em campo hoje, a seleção enfrentará um time em plena crise, somando derrotas e com resultados que dificilmente levarão a equipe para a Eurocopa de 2016. Um dos maiores desafios, porém, será a fanática torcida, que promete fazer barulho hoje.