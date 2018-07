'Temos força para bater o Real Madrid', avisa Drogba

ISTAMBUL - Mesmo diante do ataque mais caro da história do futebol mundial - o galês Gareth Bale e o português Cristiano Ronaldo foram comprados por quase 200 milhões de euros -, o Galatasaray não se intimida para o jogo desta terça-feira, em Istambul, na abertura do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Segundo o atacante marfinense Didier Drogba, o time turco tem força para superar o Real Madrid.

Com a experiência de já ter conquistado o título da Liga das Campeões - no ano passado, pelo Chelsea -, Drogba mostra confiança no time do Galatasaray para a competição continental nesta temporada. E a estreia será justamente contra o Real Madrid, contra quem acabou eliminado nas quartas de final da última edição, quando perdeu na Espanha por 3 a 0 e ganhou em Istambul por 3 a 2.

"Apesar de termos sido eliminados, conseguimos uma vitória contra eles em casa e espero que possamos repetir isso nesta terça-feira, porque temos força suficiente para bater o Real Madrid", afirmou Drogba. Apesar de reconhecer o poder do clube espanhol e da italiana Juventus, outra integrante do grupo, o atacante marfinense faz o alerta. "Queremos ir às oitavas de final."

Assim como disse o principal jogador do seu elenco, o técnico do Galatasaray também mostra confiança na possibilidade de desbancar os favoritos Real Madrid e Juventus na luta pela vaga no Grupo B - o Copenhague é o outro time dessa chave na Liga dos Campeões. "Nenhuma equipe tem vida fácil em Istambul. Acredito que podemos desafiar qualquer adversário", avisou Faith Terim.