'Temos números extraordinários sobre Kaká', diz vice-presidente do Milan

SÃO PAULO - Kaká ainda não estreou em partidas oficiais neste seu retorno ao Milan - ele esteve em campo e foi capitão no sábado, no amistoso contra o Chiasso, da Suíça -, mas já demonstra ter sido um bom negócio para o time italiano. Nesta quinta-feira, em evento organizado por um dos patrocinadores, o vice-presidente do clube, Adriano Galliani, se disse impressionado pelos números relativos ao meia.

"Temos números extraordinários sobre o retorno de Kaká, como vendas de camisa e respostas nas redes sociais", afirmou Galliani. "Ele espalhou animação por todo o universo Milan." Vale lembrar que o próprio jogador utilizou as redes sociais para promover seu retorno ao clube, quando criou uma enquete pedindo que torcedores escolhessem o número que utilizará na camisa.

O evento desta quinta-feira, realizado em uma loja de Milão, movimentou centenas de torcedores e deixou Kaká ainda mais entusiasmado. "Galliani me viu nos dias difíceis, quando eu não sabia o que era sucesso, e agora posso dizer tranquilamente que estou feliz. Estou focado na Copa do Mundo, mas quero jogar bem aqui", declarou. "Prometo muito empenho e um dos meus objetivos é chegar aos 100 gols com o Milan. Só me faltam cinco e espero marcá-los logo."