'Temos obrigação de vencer', afirma Carpegiani Ainda invicto no comando do São Paulo, o técnico Paulo César Carpegiani quer manter o embalo nessa reta final do Brasileirão. É com essa mentalidade que ele espera ver o time no clássico contra o Santos, domingo, no Morumbi. "Temos a obrigação de vencer. Sempre que entra em campo, o São Paulo tem de vencer sendo em casa ou fora", avisou o comandante são-paulino.