'Temos que olhar com atenção para o 5º colocado', diz lateral do Vasco

Se antes o retorno do Vasco era dado como fácil e natural, agora o time carioca já começa a se preocupar com a posição dos rivais para confirmar a volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Faltando cinco rodadas para o fim da Série B, a equipe de São Januário começa a fazer cálculos para assegurar o quanto antes o acesso e acabar com qualquer preocupação.

"Traçamos alguns objetivos e o principal deles foi o acesso, então temos que olhar com muita atenção para o quinto colocado", alertou o lateral-direito Madson. No momento, o Vasco ocupa a segunda colocação da tabela, com 58 pontos, enquanto o quinto colocado, o Bahia, tem 53. O líder é o Atlético-GO, com 61.

Apesar dos cálculos, Madson tenta manter a confiança não somente no acesso, mas também no título. "Temos a possibilidade de alcançar o primeiro lugar, de brigar pelo título. Por isso, precisamos ter equilíbrio. O Vasco, pela sua grandeza, entra para ser campeão em todo campeonato que disputa. Nessa Série B, não é diferente. Se existe chance, iremos buscar, até porque somos a grande equipe dessa competição."

Nesta busca, o lateral projeta a vitória sobre o Brasil de Pelotas, no sábado, no Rio Grande do Sul. "Temos a possibilidade de retornar à liderança e precisamos fazer um bom jogo. Será uma partida muito difícil, principalmente porque as equipes da Região Sul jogam muito na base do contato, com muita marcação, duas linhas de quatro e dois jogadores de frente com muita velocidade. Temos que ter atenção, pois essa será a última cartada deles na busca pelo acesso. Chegaremos lá preparados e iremos em busca dos três pontos", prometeu.