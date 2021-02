'Temos que proteger jogadores como Neymar', pede técnico do Barcelona

Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça sem uma das principais estrelas do confronto: Neymar sofreu uma lesão na coxa esquerda e não poderá estar em campo. O técnico do time catalão, Ronald Koeman, lamentou e pediu que jogadores como o atacante brasileiro sejam protegidos pelos árbitros.

"Temos que proteger jogadores como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo porque eles nos fazem curtir mais o jogo. Os árbitros precisam protegê-lo, embora este seja um esporte de contato. As melhores partidas são aquelas nas quais os melhores jogadores do mundo estão em campo", opinou Koeman em entrevista coletiva antes do jogo.

Neymar sofreu a lesão em uma disputa de bola durante o jogo do PSG com o Caen, pela Copa da França. Será a terceira vez em quatro anos no PSG que o atacante brasileiro perderá os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões - em 2018 e 2019, o PSG foi eliminado nesta fase, enquanto em 2020, ano em que Neymar esteve em campo, a equipe se classificou e foi até a final.

Por outro lado, Jordi Alba foi sincero e afirmou que prefere enfrentar o PSG sem Neymar. "Não vou mentir. Pessoalmente é melhor que não joguem jogadores como Neymar do outro lado. Penso que é uma ausência importante para eles. Assim como Di Maria que é um grande jogador, tanto ofensiva como defensivamente", comentou o lateral do Barcelona.

O jogo entre Barcelona e PSG será no Camp Nou, às 17h (horário de Brasília). A volta no Parc des Princes será em 10 de março - há uma possibilidade pequena de que Neymar se recupere a tempo.