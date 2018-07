Tempestade de neve adia jogo entre Parma e Juventus

A decisão pelo adiamento do jogo foi do grupo operacional de segurança do Estádio Ennio Tardini, atendendo a vontade do mandante, o Parma, que julgava que o campo cheio de neve impedia a realização de uma partida de futebol. A Juventus, porém, de acordo com a imprensa italiana, desejava jogar.

Outra partida que aconteceria nesta terça-feira, entre Sampdoria e Empoli, pela segunda divisão, também foi adiada, desta vez por determinação da prefeitura da cidade de Gênova, onde aconteceria o jogo. Com a previsão de que a neve continue a cair de forma intensa sobre a Itália, é provável que haja o adiamento de boa parte da rodada deste meio de semana. Para esta quarta-feira, estão marcados oito jogos.