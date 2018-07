TEMPO REAL - Bahia x Grêmio, pelo Brasileirão

SÃO PAULO - Esse jogo interessa muito ao Palmeiras, que torce para o Grêmio ganhar do Bahia e assim ajudá-lo a se aproximar do primeiro time fora da zona de rebaixamento.O time baiano, que teve um ótimo começo de segundo turno graças à chegada do técnico Jorginho, mas que agora vive péssima fase, aposta no retorno do atacante Souza, que desfalcou a equipe nas últimas seis partidas por causa de uma lesão muscular. O Grêmio, de Luxemburgo, precisa dos pontos para se assegurar no G-4.