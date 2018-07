TEMPO REAL - Figueirense x Portuguesa, pelo Brasileirão

SÃO PAULO - A Portuguesa jogará contra o Figueirense, em Florianópolis, precisando vencer para não correr riscos na reta final do campeonato. Se tudo der errado neste sábado, a Lusa terminará a rodada com apenas três pontos à frente do 17º colocado. O time do Canindé está há quatro jogos sem ganhar e, não por coincidência, esse é o período em que seu artilheiro, Bruno Mineiro, está sem fazer gols. Desfalcado de Ricardo, Édson, João Paulo, Héber e Caio, o Figueirense tentará manter vivo o sonho de escapar da degola.