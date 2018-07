TEMPO REAL - Monterrey x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes

YOKOHAMA - O Chelsea de Rafa Benítez demorou a engrenar. O treinador comandou a equipe em dois empates em casa e uma derrota fora para que o time enfim voltasse a jogar bem. Agora já são duas vitórias seguidas (sobre Nordsjaelland e Sunderland), que levaram a equipe inglesa com a moral em alta para o Japão onde o Chelsea pega o Monterrey na segunda semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor enfrentará o Corinthians na decisão do competição.