TEMPO REAL - Sport x São Paulo, pelo Brasileirão

SÃO PAUL0 - As fracas atuações diante de Flamengo e LDU de Loja deixaram o torcedor são-paulino questionando se a ótima fase chegou ao fim ou se os últimos dois jogos foram apenas uma oscilação normal. O teste é neste jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Beneficiado pela derrota do Vasco para o Inter no meio de semana, o Tricolor conseguiu manter a vantagem no G-4 em cinco pontos, mas sabe que precisará de bons resultados para evitar a aproximação do adversário.