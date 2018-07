Temporada desgastante pode afetar jogadores espanhóis, diz Del Bosque

MADRI - O técnico da seleção da Espanha, Vicente del Bosque, está preocupado que a longa temporada dos clubes do país possa ter consequências físicas em seus jogadores, mas acredita que há tempo suficiente para que entrem em forma antes do início do Mundial, em junho.

A maior parte da equipe atual campeã mundial e europeia para a Copa no Brasil virá de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madri, e os três clubes travaram uma disputa acirrada pelo título espanhol, que só foi decidido na última rodada, no domingo.

Real e Atlético ainda vão se enfrentar, sábado, na final da Liga dos Campeões, e Del Bosque disse que se pode tirar aspectos tanto positivos como negativos dessa situação.

"Existe um pouco de preocupação pela situação de todos os jogadores, para ver como estão", disse Del Bosque em entrevista publicada nesta sexta-feira no site oficial da seleção espanhola. "Temos um terço de jogadores que vão disputar essa final (da Liga dos Campeões)", acrescentou.

"Essa emoção e esse ânimo de dizer que estamos jogando uma final é muito importante. Eu acredito que o que podemos perder por um lado, ganhamos por outro."

Del Bosque anunciará sua lista final de convocados para o Mundial no domingo, e alguns dos jogadores vão se concentrar em Madri a partir de 26 de maio, com exceção daqueles que participarem da final da Liga dos Campeões, que vão se apresentar no dia 2 de junho.

"Sou um pouco resistente às concentrações tão longas e acho que temos o tempo adequado para preparar e encarar o Mundial da melhor maneira possível", disse Del Bosque.

"Não se pode pensar que todos (os jogadores) vão chegar perfeitos, mas isso acontece com todas as seleções. Todos os jogadores que vão participar do Mundial têm uma carga de partidas muito importante", acrescentou. Del Bosque disse ter confiança que o atacante Diego Costa e o meia Jesús Navas estarão recuperados de lesões musculares para jogar o Mundial.

A Espanha enfrentará Holanda, Chile e Austrália no Grupo B da Copa do Mundo, e vai iniciar sua campanha na competição contra os holandeses, em uma repetição da final do torneio de 2010 na África do Sul.