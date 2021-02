Temporada perfeita e lucrativa: títulos rendem cerca de R$ 1,3 bilhão ao Bayern de Munique

O Bayern de Munique fez uma temporada perfeita. Participou de seis competições e venceu todas elas. O título mais recente foi conquistado nesta quinta-feira, ao vencer o Tigres, do México, por 1 a 0 na final do Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro lugar no torneio rendeu 4 milhões de euros (R$ 27 milhões) aos Bávaros. É um bom dinheiro, mas não o maior de sua caminhada de conquistas. Se comparada ao montante total acumulado pela equipe alemã em 2020, ela é quase irrelevante. Isso porque juntando a premiação das seis taças conquistadas, as receitas do Bayern chegam a 203 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).

O que mais pesa nessa conta é a campanha que culminou no título da Liga dos Campeões. Os alemães venceram o torneio com 100% de aproveitamento e isso rendeu premiações que, segundo o jornal português A Bola, pode bater nos 117 milhões de euros (R$ 758 milhões). Nessa conta, 67,2 milhões (R$ 437 milhões) são decorrentes das vitórias conquistadas em cada etapa do torneio. Cerca de 35,4 milhões de euros (R$ 230 milhões) vêm da melhor campanha na competição e outros 14,5 milhões de euros (R$ 91 milhões) são decorrentes das cotas oferecidas pela Uefa, que distribui essa quantia a todas as equipes participantes.

O jornal alemão Bild aponta que esse valor pode ser ainda maior, e atingiria cerca de 128,4 milhões de euros (R$ 835 milhões). Mas nessa soma, o jornal inclui a premiação da Supercopa da Europa, que o Bayern também faturou na temporada. O Bild entende que o valor dado ao primeiro colocado, de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões), seja uma consequência direta do título da Liga dos Campeões. Além disso, foram adicionados ao montante cerca de 7 milhões de euros do market pool.

Na sequênica, a segunda maior receita vem do Campeonato Alemão. A oitava conquista seguida do torneio nacional rendeu ao Bayern de Munique cerca de 70,5 milhões de euros (R$ 458,4 milhões) via cotas da televisão, de acordo com o jornal Kicker. Ainda em âmbito nacional, os Bávaros venceram a Copa da Alemanha, que gerou 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) de premiação, e a Supercopa da Alemanha, que atribuiu mais 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) ao montante da temporada.

Portanto, o Bayern faturou 117 milhões de euros com a Liga dos Campeões, 70,5 milhões de euros com o Campeonato Alemão, 4,5 milhões de euros com a Supercopa da Europa, 4 milhões de euros com o Mundial de Clubes e a Copa da Alemanha e cerca de 3 milhões de euros com a Supercopa da Alemanha. Ao todo, a equipe Bávara chegou aos 203 milhões de euros em sua temporada, que, além de perfeita, foi lucrativa.