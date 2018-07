Temporal adia jogo do Manchester City na Inglaterra

MANCHESTER - Um temporal, com ventos fortes, provocou o adiamento do jogo entre Manchester City e Sunderland, que aconteceria nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Uma nova data para a partida ainda não foi confirmada. Segundo informações do Manchester City, o jogo foi adiado por "questões de segurança", com a concordância da polícia da cidade.

"Fiquem em casa e em segurança, o clima está terrível", escreveu o zagueiro Kompany, do time da casa, em mensagem aos torcedores no Twitter. Assim, o Manchester City não terá a chance de assumir nesta quarta-feira a liderança do Campeonato Inglês. Atualmente em terceiro lugar, o time está com 54 pontos, três atrás do primeiro colocado Chelsea, que só empatou no dia anterior, na abertura da rodada.