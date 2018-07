Temporal alaga gramado e cancela treino do Santos

SANTOS - O forte temporal que cai sobre o litoral de São Paulo na tarde desta sexta-feira alterou os planos da comissão técnica do Santos. Com os gramados do CT Rei Pelé todos alagados, o treino com bola teve que ser adiado. Assim, ficou para sábado de manhã a definição da equipe que, no domingo, às 18h30, enfrenta o XV de Piracicaba, na Vila Belmiro.

Os jogadores já estavam em campo quando a chuva apertou. A incidência de raios e trovões fez com que eles deixassem o gramado correndo. Como o temporal não cessava, os atletas seguiram na academia, realizando atividades físicas.

Muricy Ramalho estava escalado para dar a tradicional entrevista coletiva de sexta-feira, mas também cancelou a conversa com os jornalistas. Primeiro porque ele só vai definir o time no sábado, mas também porque a chuva alagou o caminho entre o Recanto dos Alvinegros e a sala de impressa. A saída do CT pela Av. Rangel Pestana também está alagada.

Na manhã de sábado, o Santos faz o último treino antes de pegar o XV de Piracicaba. Depois, Muricy Ramalho vai conceder entrevista coletiva, quando deve confirmar a escalação com: Rafael; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Léo; Marcos Assunção, Arouca, Cícero e Montillo; André e Giva.