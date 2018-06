Temporal cancela último treino do Palmeiras para jogo com o Novorizontino

O temporal que caiu em São Paulo na tarde desta terça-feira também atrapalhou a agenda do Palmeiras. O time cancelou o treino que faria na Academia de Futebol pois os campos do local ficaram alagados, além de chuva forte e raios atingirem a região. Os jogadores ficam apenas na área interna, em trabalhos de musculação, e não foram ao gramado.

+ Antônio Carlos diz que vitória vale para garantir melhor campanha

+ Suspensão de Jailson reabre disputa no gol do Palmeiras

O contratempo impediu o técnico Roger Machado de realizar a única atividade tática antes da partida com o Novorizontino, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O elenco trabalharia com os portões fechados para definir o time titular, treinar bolas paradas e aprimorar finalizações.

A atividade esteve prevista para ter início por volta das 15h30, quando uma forte chuva já caia. O cancelamento do treino veio uma hora depois, quando o local estava alagado e sem condições de treino. Na segunda-feira, sem chuva, o treinador comandou um trabalho inicial para o jogo, porém sem definição da formação titular. A partida com o Novorizontino começa às 21h45 desta quarta.

Com a vitória por 3 a 0 na partida de ida, em Novo Horizonte, o Palmeiras pode perder até por dois gols de diferença que estará classificado para a semifinal do Estadual.