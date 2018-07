Temporal com raios interrompe treino do São Paulo na Barra Funda

Os jogadores do São Paulo tiveram que deixar o gramado do CT da Barra Funda durante o treino desta sexta-feira por causa do forte temporal que atingiu a capital paulista. O time se prepara para enfrentar o Botafogo, no domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Sidão promete honrar apoio da torcida do São Paulo em duelo contra ex-time

A tempestade começou logo depois do aquecimento dos atletas, que já tinham feito fortalecimento muscular no Reffis. Para garantir a segurança dos jogadores, a comissão técnica optou por paralisar os exercícios no campo já que raios atingiram a região. Depois de alguns minutos, os jogadores pediram para retornar ao gramado, mas o campo encharcado impedia qualquer atividade com bola.

Já liberado nesta sexta, o elenco ainda terá mais um dia de treino antes do duelo contra os cariocas. Será na manhã de sábado, quando a equipe será reforçada pelo meia Cueva, que retorna da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, em que ajudou a seleção peruana a se classificar para o Mundial.

Susto na década de 90

Em 1996, um preparador físico do clube, Altair Ramos, foi atingido por um raio durante um treino sob forte chuva e precisou ser levado às pressas para o hospital. Chegou a ser dado como morto durante o atendimento, mas sobreviveu e não ficou com sequelas, apesar de ter levado meses para se recuperar.