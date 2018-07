Temporal na Flórida atrapalha programação de treinos de Fluminense e Inter

Em Bradenton, o Fluminense se encaminhava para o treino da manhã. Apenas os goleiros já estavam no gramado quando o temporal começou. Os jogadores, então, realizaram um trabalho descontraído na parte coberta do estádio IMG, abaixo de uma das arquibancadas. Enquanto uns disputavam partidas de futevôlei, outros apenas controlavam a bola no ar, sem deixá-la cair.

Já o Internacional foi menos prejudicado. O elenco colorado, que está em Orlando, realizou um trabalho técnico de troca de passes. Depois, o técnico Argel comandou um treino de cruzamentos e finalização. Só então, as fortes chuvas impediram a continuidade da atividade, que foi interrompida antes do previsto.

O Fluminense estreia na Florida Cup neste domingo, quando enfrenta o Shakhtar Donetsk, às 17 horas (de Brasília). Já o Internacional realizou sua primeira partida no torneio na última quarta, quando ficou no 3 a 3 com o Bayer Leverkusen. As duas equipes brasileiras se enfrentam na próxima quarta.