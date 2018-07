Tendinite tira o meia Alex dos próximos dois jogos do Inter

De acordo com o Inter, Alex apresentou uma tendinite no joelho direito e precisará ficar afastado das próximas duas partidas. Com isso, o meia se tornou desfalque para os confrontos diante do Brasil de Pelotas, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, e do Glória, domingo, na casa do adversário.

Trata-se de mais uma ausência para o técnico Argel Fucks, que já não poderá contar com Rodrigo Dourado. O volante sofreu lesão muscular a serviço da seleção olímpica e ficará três semanas afastado. Por outro lado, William, Andrigo e Alisson Farias voltam a ficar à disposição para encarar o Brasil de Pelotas.

Argel ainda pode ter o goleiro Alisson, que está a serviço da seleção brasileira. Ele deve ser titular diante do Paraguai nesta terça, em Assunção, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e por isso precisará ser reavaliado antes de saber se tem condições de entrar em campo novamente na quinta.