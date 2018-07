'Tenho estilo mais do Ralf do que do Bruno Henrique', diz Jean no Corinthians

O Corinthians apresentou oficialmente nesta sexta-feira o volante Jean, de 21 anos, que chega do Paraná para substituir, na teoria, Bruno Henrique, que se transferiu para o Palermo, da Itália. O novo reforço corintiano disse, porém, que tem um estilo diferente de seu antecessor na posição e que vê mais semelhanças do seu futebol com o de Ralf, volante que está no Beijing Guoan, da China, e teve passagem bastante vitoriosa pela equipe alvinegra.

"São dois jogadores em que me espelho muito. O Bruno hoje é um volante que qualquer clube gostaria de ter e no qual todo volante se espelha. O Ralf é uma referência e que, assim como eu, saiu da Série B e chegou ao Corinthians. Acho que eu poderia ser mais comparado ao Ralf, porque o Bruno é mais de chegada. Eu sou mais de marcação, mas posso chegar também", explicou o jogador, que era um dos destaques do Paraná na Série B do Brasileiro.

O diretor de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, explicou os motivos da contratação de Jean, que assinou um contrato válido por quatro temporadas. "Estávamos há quatro meses acompanhando de perto e monitorando o Jean. Pelo perfil de jogador que ele é, esse período que em atuou na Argentina ajudou a ter pegada, forte marcação e boa qualidade no passe. Difícil ter jogador com esses dois requisitos. Ele está no Corinthians, sabe das cobranças, mas é preparado fora de campo para qualquer problema aqui dentro", disse o dirigente.

Embora seja brasileiro, Jean possui como curiosidade em seu currículo o fato de ter passado pelas categorias de base do Estudiantes, da Argentina. "Foi uma experiência internacional que agregou muito na minha vida. Tenho uma bagagem que me dá determinada experiência. Acredito que isso agregou muito na questão da raça e da vontade. Sempre tive futebol aguerrido, mas lá tive que me adaptar e trago meu estilo de ser para o Corinthians."

Jean deve estrear pelo Corinthians no dia 8 de setembro, na partida contra o Sport, no Itaquerão, pelo Brasileirão. Como já jogou a Copa do Brasil pelo Paraná, o volante não poderá defender o time alvinegro nesta competição.