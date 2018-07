Tenorio assina por 2 anos com Vasco e se diz realizado

RIO - Novo reforço do Vasco, o atacante Carlos Tenorio teve a sua contratação oficializada neste sábado ao assinar contrato por dois anos após ser aprovado nos exames médicos. Na sua apresentação oficial, o jogador equatoriano se disse realizado e declarou que atuar em um dos principais clubes do futebol brasileiro era o que "estava faltando" para a sua carreira. Assim, prometeu lutar muito com a camisa do time carioca.

"O Vasco é meu primeiro clube brasileiro e era o que estava faltando na minha carreira. Estou muito contente em estar aqui. Já conheço o Vasco há muito tempo e quero ajudar. Não gosto de falar, gosto de mostrar dentro de campo. Chego em um clube que tem uma trajetória muito vencedora e quero contribuir muito para conquistar muita coisa boa aqui dentro. Vou lutar muito com a camisa do Vasco", disse, ao site oficial do Vasco.

Para o presidente Roberto Dinamite, que participou da apresentação oficial de Tenorio, o jogador vai contribuir com sua experiência para o Vasco. "Tenorio é um jogador de muita experiência, talento e tenho certeza que o Vasco vai ganhar muito com a sua vinda", comentou.

Atacante, Tenorio tem 32 anos e iniciou a sua carreira na LDU, onde permaneceu até 2003, quando se transferiu para o Al-Nasr, da Arábia Saudita. No ano seguinte, o equatoriano foi atuar no Al-Sadd, do Catar, onde permaneceu até 2009, quando foi contratado pelo Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.