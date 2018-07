Tenório exalta elenco vascaíno e crê em ano vitorioso

"O Vasco tem um grupo excelente. Temos muitos jogadores de ótima qualidade, como o Felipe, com quem já tive a honra de jogar. O Juninho, o Kim, já joguei contra em outras oportunidades. Sem falar do Alecsandro, que é um atacante matador, sempre faz gols importantes", declarou, nesta quarta-feira, ao site oficial do clube.

Tenório chegou ao Vasco para substituir Elton, que foi para o Corinthians, e deve começar o ano como titular, no lugar do contestado Alecsandro. O equatoriano mostrou não ser tímido e logo em seus primeiros dias com a equipe pediu para vestir a camisa 11, que já foi de Romário. Seu desejo foi prontamente atendido pela diretoria.

"Todo mundo conhece a trajetória do Romário, é um ídolo da minha carreira e de todos os vascaínos. Agora eu vou fazer meu trabalho e buscar o melhor para o nosso time. Quero ser campeão no Vasco, quero fazer muitos gols e ajudar nossa equipe", afirmou.

O Vasco segue fazendo pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo, e acredita na força do grupo para fazer bonito este ano. "Esse nosso time tem uma união muito grande, aliando com jogadores experientes, que já conquistaram muitos títulos, com uma garotada muito boa. Espero que possamos ter um ótimo ano e, quem sabe, conquistar a Libertadores mais uma vez e dar essa alegria para os vascaínos", disse Juninho Pernambucano.