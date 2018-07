Tenorio se reapresenta e viaja a Pinheiral com o Vasco para pré-temporada

RIO - O Vasco ganhou um reforço nesta segunda-feira, quando o equatoriano Tenorio finalmente se apresentou depois das férias de fim de ano. Com uma semana e meia de atraso, o jogador apareceu em São Januário para fazer os exames médicos e depois seguir para Pinheiral, no sul do Estado, onde o elenco vascaíno realiza sua pré-temporada.

Na sexta-feira, o diretor executivo do clube, René Simões, se reuniu com o empresário do jogador, que teria rejeitado uma proposta do Catar. O Vasco está em débito com Tenorio e também com o grupo de investidores que o levou para São Januário. Mas, depois da conversa, ficou acertado uma prorrogação no prazo para o pagamento da dívida.

O jogador foi contratado em fevereiro, mas teve dificuldades com a parte física, uma vez que não participou da pré-temporada. No total, foram apenas 18 partidas em 2012, muito por conta de lesões, principalmente na coxa. Uma cirurgia no tendão de Aquiles também o afastou por cinco meses.