Tenorio sofre lesão muscular e desfalca Vasco por 1 mês

"Então, temos essa esperança de que a recuperação seja positiva. A musculatura dele é forte, isso costuma facilitar. Mas não vai ter muito jeito. Por ser uma lesão grave em um jogador com histórico de lesões e com mais de 30 anos, vamos fazer o tratamento conservador, com bastante calma", explicou o médico do clube.

A boa notícia nesta sexta-feira foi que a diretoria do Vasco pagou um dos dois meses de salários atrasados de atletas e funcionários, além de quitar premiações referentes ao Brasileirão e à Copa do Brasil. O clube acertou com os jogadores, no começo do ano, que pagaria prêmios a cada vitória no Campeonato Brasileiro, e também estava pendente a premiação pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Também nesta sexta-feira, o diretor geral do clube, Cristiano Koehler, confirmou a venda do jovem volante Danilo, de 17 anos, para um grupo de investimento por 4,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 13,74 milhões. O jogador, entretanto, só vai se apresentar ao Braga, de Portugal, no meio de 2014.