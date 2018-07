Tenorio treina normalmente e deve reforçar Vasco diante do Flamengo

RIO - O técnico Gaúcho deve contar com um importante reforço para escalar o Vasco no clássico diante do Flamengo, sábado, no Engenhão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante equatoriano Carlos Tenorio mostrou estar recuperado de um problema no quadril, treinou normalmente na manhã desta terça-feira e provavelmente ficará à disposição do treinador.

Tenorio havia sofrido uma forte pancada diante do Atlético-MG, no último dia 11, e por isso foi desfalque na vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, no sábado passado. Como Alecsandro também não tinha condições de jogo, o jovem Romário foi titular pela primeira vez e marcou um dos gols vascaínos. No entanto, com o retorno do equatoriano, o garoto de 20 anos deve voltar para o banco de reservas.

Nesta terça-feira, Gaúcho dividiu o grupo em três times e comandou um trabalho tático em campo reduzido. Enquanto isso, alguns atletas fizeram treino específico na academia. O meia Carlos Alberto ainda luta para recuperar a melhor forma física após problema no púbis e, por isso, fez uma atividade extra.