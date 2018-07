Tenorio volta a sentir lesão e deve desfalcar Vasco O atacante Carlos Tenorio voltou a sentir dores na panturrilha nesta terça-feira e, com isso, está praticamente fora do clássico contra o Fluminense, no sábado, pela semifinal da Taça Guanabara. O atleta estava se recuperando de um estiramento no mesmo local. Se não puder de fato entrar em campo, o equatoriano deve mais uma vez ser substituído pelo meia Bernardo, que marcou dois gols contra o Duque de Caxias, no domingo.