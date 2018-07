Tenorio volta a treinar e pode reforçar Vasco na quinta O atacante equatoriano Carlos Tenorio treinou normalmente nesta segunda, em São Januário, e pode finalmente fazer sua estreia em 2013 na quinta-feira, às 19h30, contra o Flamengo. O jogador começou atrasado a pré-temporada, já que só voltou ao Brasil depois de negociar sua permanência com a diretoria. Os empresários do equatoriano cobravam dívidas da época da transferência do atacante para o Vasco.