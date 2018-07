'Tenso' para fugir da degola, Goiás visita o São Paulo no Morumbi

Invicto há cinco jogos, o Goiás terá missão dura nesta segunda-feira ao encarar o São Paulo, às 20h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar distante oito pontos da primeira equipe na zona de rebaixamento, o time esmeraldino não quer relaxamento e busca a vitória para afastar de vez qualquer ameaça de queda.

"Nós ainda estamos com aquela tensão necessária porque sabemos que a briga vai ficar entre os 44, 45 pontos. Quem tem 41 ainda não está salvo. Tem que estar tenso, focado e muito conectados nessa necessidade", disse o técnico Ricardo Drubscky. Atualmente, o Goiás é o 9º colocado, com 41 pontos, e tem três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas.

Para enfrentar o São Paulo, Ricardo Drubscky tem um retorno e um desfalque de última hora. A volta é a do volante e capitão Amaral, que cumpriu suspensão automática na última rodada. A perda é a do atacante Samuel, que sentiu uma lesão muscular no treino deste domingo e nem viajou para São Paulo. Como de costume, o técnico não divulgou que serão os titulares.