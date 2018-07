Tensões entre Rússia e Turquia atingem futebol e envolvem até a Bélgica As recentes tensões entre os governos da Rússia e da Turquia está atingindo também o futebol. O governo russo está proibindo os clubes de estabelecerem relações com os turcos e até a prefeitura de Gent, cidade da Bélgica com grande número de imigrantes turcos, se envolveu na polêmica.