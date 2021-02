Tentando assegurar vaga na elite, Fortaleza encara Palmeiras em São Paulo

O Fortaleza vai ter ao menos uma mudança para o confronto contra o Palmeiras, neste domingo, às 18h15, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Juninho foi advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 em cima do Vasco e, suspenso, será desfalque para o técnico Enderson Moreira. A tendência é que Ronald seja o substituto.

Além disso, a presença do atacante David ainda é incerta. Ele sentiu lesão na partida contra os cariocas e segue como dúvida. Apesar disso, ele viajou com o restante da delegação para São Paulo. Osvaldo pode começar jogando.

A equipe cearense realizou o último treinamento para o duelo frente ao Palmeiras na manhã desta sexta-feira e embarcou à capital paulista no horário do almoço. O técnico Enderson Moreira ficou animado após a grande atuação diante do Vasco, na Arena Castelão. "Tivemos intensidade e fomos eficientes nas finalizações. Vamos ter que repetir a dose diante do Palmeiras", diz o técnico.

O Fortaleza tem 41 pontos, na 15ª colocação, e pode se garantir na Série A em 2021 caso vença o Palmeiras, desde que Vasco ou Bahia saiam derrotados de seus jogos na mesma rodada.