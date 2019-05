Tentando evitar 'bobeada', Botafogo recebe Fortaleza no Engenhão

O Botafogo enfrenta o Fortaleza, neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, de olho na segunda vitória consecutiva em casa no Campeonato Brasileiro. O time vem embalado após o triunfo de quinta-feira, por 3 a 2, frente ao Bahia.

A obrigação por um resultado positivo torna-se ainda maior ao observar a tabela da competição e verificar que os dois próximos compromissos serão no campo do adversário: Fluminense e Goiás. "Temos de aproveitar somarmos pontos em nossa casa. O Brasileiro não dá chances para bobeadas", afirma o meia Cícero.

Apesar de o campeonato estar no início, o duelo é encarado pelo elenco alvinegro como um jogo de seis pontos, afinal as duas equipes somam três pontos, com uma vitória e um empate. "Quem ganhou na primeira rodada, vários perderam na segunda. A tabela está embolada. É tudo muito nivelado", completa o jogador.

O técnico Eduardo Barroca tem duas dúvidas para escalar a equipe, nas laterais. Do lado esquerdo, Jonathan está recuperado do entorse no joelho direito. O atleta treinou normalmente nesta sexta, mas treinou pouco durante a semana. Pode ficar como opção no banco. Gilson, um dos melhores em campo diante do Bahia, deve continuar como titular.

Na direita, Marcinho e Fernando Constanza brigam pela vaga. O primeiro, apesar de sofrer críticas da torcida, é o titular. O segundo, que retornou após período de empréstimo no Lille, da França, busca entrar no time.

Barroca conta com mais uma boa atuação do meio de campo, setor de destaque da equipe na vitória sobre o Bahia. Bochecha, apontado como um dos melhores marcadores da competição, vai ter a ajuda de Erik e João Paulo na proteção da zaga, enquanto Cícero e Pimpão terão maior liberdade para encostar em Diego Souza no ataque.